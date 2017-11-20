Бизнес-омбудсмен призвал убрать клетки для подсудимых в зале суда

Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей, предложил приравнять год в СИЗО к двум годам колонии.

О предложении приравнять год содержания в следственном изоляторе (СИЗО) к двум годам колонии Борис Титов сообщил журналистам в понедельник, 20 ноября, перед посещением предпринимателей, содержащихся в московском СИЗО №2 «Бутырка».

«Один год в СИЗО должен быть приравнен к двум годам в колонии, в местах исполнения наказания. Мы подготовили соответствующие законопроекты, мы обсуждаем их и в Администрации президента РФ», — цитирует Титова ТАСС. Бизнес-омбудсмен добавил, что есть много людей, выступающих против такой реформы, «прежде всего, в правоохранительных органах».

Титов также настоял на том, чтобы «убрать решетки из залов заседаний судов». «Это уникально, когда люди, у которых еще не доказана вина, содержатся в унизительном состоянии в зале суда за решеткой», — сказал он. По мнению бизнес-омбудсмена, решетки не должны применяться ни на каком процессе, вне зависимости от тяжести обвинений.

Кроме того, Титов напомнил, что, согласно Уголовному кодексу РФ, обвинять и приговаривать к заключению подозреваемого можно только в том случае, если «были заранее спланированные действия — не выполнить хозяйственный договор». Сейчас, уверен бизнес-омбудсмен, некоторые судьи «даже не удосуживаются доказывать умысел и сажают всех, кто не вернул кредит, не выполнил договор».

В связи с этим он намерен составлять список судей, которые игнорируют эти разъяснения. Что дальше будут делать с этими списками, сейчас решается, уточнил Титов.