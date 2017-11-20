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Александр Хорошавин назвал обвинения в свой адрес кампанией против него

Общество

Экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток, отверг обвинения в свой адрес.

Слова Хорошавина приводит Russia Today. Бывший губернатор Сахалинской области был задержан в 2015 году по обвинению в получении взяток более чем на 522 миллиона рублей. В марте 2017 года начались судебные заседания по этому делу. 

В суде экс-глава Сахалинской области заявил, что обвинения, выдвинутые в его адрес и публикации об этом в СМИ являются кампанией, направленной против него: «Сразу после моего ареста стала формироваться негативная оценка вокруг меня, нужно было срочно меня вывалять в грязи, запустить компромат, и людям через СМИ навязывали чёрный пиар про ручку за 36 млн, мою якобы резиденцию, найденный миллиард».

По мнению Хорошавина, все эти эти обвинения следствие прокручивало для продления ареста. Следователи же настаивают, что экс-губернатор Сахалинской области во время исполнения своих обязанностей за шесть лет получил от предпринимателей взятки на сумму более 522 миллионов рублей.

Теги: Дело Хорошавина

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