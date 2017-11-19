В ВАО завели дело на москвича, прописавшего в квартире 19 иностранцев

На Байкальской улице в районе Гольяново в ВАО столицы полиция обнаружила квартиру с незаконно зарегистрированными приезжими.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», 36-летний москвич за плату фиктивно зарегистрировал в своей квартире в ВАО 19 иностранцев, заведомо зная, что проживать они там не будут.

Уточняется, что «резиновую» квартиру полицейские выявили во время отработки жилого сектора по району Гольяново.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ». С подозреваемого взята подписка о невыезде.