СК проверит ростовский магазин, где удерживали уличенного в краже ребенка

В СК устанавливают обстоятельства, при которых работники магазина в Ростове-на-Дону несколько часов удерживали школьника.

Как сообщает РИА «Новости», 16 ноября сотрудники одного из магазинов «Пятерочка» в Ростове-на-Дону заподозрили школьника в краже и не отпускали его в течение нескольких часов.

По информации агентства, 19 ноября этой ситуацией заинтересовались следователи.

Уточняется, что СК РФ проверит информацию о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего, а также выяснит обстоятельства произошедшего.