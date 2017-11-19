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17 ноября, пятница

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Депутат призвал мотивировать россиян учить языки запретом дубляжа на ТВ

Общество

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил Минобрнауки отменить дублированные фильмы на российском телевидении.

Как передает RT, депутат Владимир Петров уже направил в Минобрнауки свое предложение о запрете дубляжа на российском телевидении. Согласно инициативе Петрова, все иностранные ленты должны будут транслироваться по ТВ с оригинальным звуком и субтитрами.

По мнению депутата Заксобрания Ленобласти, такое нововведение подтолкнет россиян к изучению иностранных языков, а телевидение начнет выполнять не только развлекательную, но и образовательную функцию.

Владимир Петров заявил также, что в случае одобрения его проекта он лично разработает необходимые правовые и законодательные акты.

 

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