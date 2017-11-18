В Индии разработано приложение по борьбе с порносайтами

В Индии появилось приложение, предостерегающее от просмотра порнофильмов с помощью молитв и религиозных песнопений.

Об этом сообщает «Ридус». Индийские неврологи полагают, что вставки с индуистскими песнопениями и молитвами, которые будут предварять порноролики, вынудят зрителей воздержаться от просмотров порно. Создатели приложение заявили, что в будущем планируют использовать выдержки из священых писаний для представителей других конфессий: «В течение месяца там появятся песни и молитвы для мусульманской общины, чтобы ее могли использовать и представители других конфессий».

Согласно данным одного из крупнейших порталов с контентом для взрослых Pornhub, Индия является третьей по численности аудиторией сайта, после американцев и британцев.