Посольство РФ в США призвало прекратить давление на российские СМИ

Посольство России в США призвало закончить ограничивать свободу печати российских СМИ в Штатах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление дипмиссии. Поводом для такого заявления послужило принуждение компании Reston Translator регистрироваться в США в качестве иностранного агента: «Вызывает отторжение очередной недружественный шаг американских чиновников в отношении России. На этот раз они заставили зарегистрироваться в качестве иностранного агента владельца частоты 105,5 FM в Вашингтоне - компанию Reston Translator, американского партнера радиостанции Sputnik».

По мнению нашего посольства в США, такие шаги американских властей являются осознанными шагами, направленными против России: «Очевидно, что теперь пытаются запугать американские коммерческие структуры, работающие с нашими медиаресурсами. Призываем американские власти прекратить практику ограничения свободы печати в отношении российских СМИ. Также предостерегаем от введения индивидуальных ограничений против наших журналистов в США».