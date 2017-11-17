Суд уволил эксперта, нашедшего алкоголь в крови "пьяного" мальчика

Судмедэксперт Михаил Клейменов, якобы нашедший алкоголь в крови погибшего в Балашихе мальчика, уволен.

Как сообщает в пятницу, 17 ноября, RT со ссылкой на пресс-релиз Следственного комитета, суд удовлетворил ходатайство об увольнении врача ГБУЗ Московской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Михаила Клейменова.

«Несмотря на то, что речь идет о единичном факте, а не о систематическом нарушении экспертом Клейменовым методики при отборе им образцов крови, следствие обратилось в суд с ходатайством об отстранении его от должности, которое в настоящее время уже удовлетворено», — цитирует RT официального представителя СКР Светлану Петренко.

Клейменов проводил первую экспертизу крови 6-летнего Алеши Шимко, который погиб в ДТП в Балашихе. Согласно заключению эксперта, в момент аварии в крови мальчика был алкоголь.