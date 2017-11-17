Госдума разрешила авиакомпаниям составлять "черные списки" для дебоширов

Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий авиакомпаниям составлять «черные списки» для дебоширов и хулиганов.

Об этом сообщает «Интерфакс». Поправка, разрешающая отказать пассажиру в покупке билета у авиакомпании, если он внесен в «черный список», внесена в Гражданский кодекс РФ.

Попасть в этот список можно в случае невыполнения законных требований командира самолета, хулиганства, а также в случае совершения действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортного средства.

Однако есть случаи, когда даже «забаненные» пассажиры имеют право купить билет на самолет: если он, будучи гражданином России, возвращается в страну из места, откуда добраться до РФ можно только на самолете; в случае депортации или выдворения из России в место, куда можно добраться только воздушным путем.

Также авиакомпания обязана допустить на борт самолета человека, следующего на лечение и обратно, сопровождающего инвалида к его месту лечения. Внесенный в «черный список» пассажир имеет право воспользоваться услугой авиакомпании, если летит на похороны родственника.