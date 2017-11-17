Генерала ФСО Лопырева приговорили к 10 годам и штрафу в 150 млн

В пятницу, 17 ноября, суд приговорил генерала Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадия Лопырева к 10 годам колонии.

О решении Знаменского гарнизонного военного суда ТАСС сообщил адвокат Геннадия Лопырева Руслан Закалюжный. «Приговором суда Лопыреву назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы со штрафом в 150 миллионов рублей», — уточнил адвокат.

Залюжный добавил, что суд не лишил его подзащитного воинского звания и государственных наград.

Суд признал Лопырева виновным в получении взяток на общую сумму около 7 миллионов рублей. Генерала также осудили по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов». Свою вину Лопырев не признал.