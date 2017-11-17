20 ноября в Москве ожидаются первые снежные сугробы

Синоптики прогнозируют появление снежных сугробов в столице 20 ноября при нулевой температуре.

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец рассказал агентству городских новостей «Москва», что 20 ноября ожидаются сильные осадки: «В ночь на понедельник, 20 ноября, прохождение холодной фронтальной системы спровоцирует выпадение интенсивных зарядов снега, из-за чего на земле сформируется пятисантиметровый снежный покров. Температура будет колебаться около ноля. Можно сказать, что начиная с понедельника, в столице начнется формирование устойчивого снежного покрова».

Также Тишковец заявил, что со вторника, 21 ноября, в Москве температурные значения будут стабильно отрицательными, что ознаменует собой начало метеорологической зимы.