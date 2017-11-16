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В Нелькане просят посмертно наградить спасшую ребенка пассажирку L-410

Общество

Жители села Нелькан, где 15 ноября разбился пассажирский самолет L-410, просят посмертно наградить погибшую женщину.

Ранее Sobesednik.ru писал, что после случившейся 15 ноября авиакатастрофы, жертвами которой стали шесть человек, а выжить удалось лишь 4-летней девочке, в Хабаровский край прилетели родственники погибших для опознания.

Как сообщает «Интерфакс», жители села Нелькан под Хабаровском, где произошло крушение, обратились к местным властям с просьбой наградить посмертно одну из пассажирок самолета L-410. По мнению активистов, женщина ценой своей жизни спасла уцелевшую в катастрофе девочку.

«Активные жители села обратились в администрацию и к губернатору с предложением наградить погибшую Ольгу Лапонникову, считается, что она спасла девочку», — приводит агентство слова главного специалиста администрации Нелькана Марины Стулковой.

Уточняется, что пассажирка прикрыла ребенка своим телом.

По информации РИА «Новости», самолет МЧС уже вылетел в Хабаровск с травмированным в авиакатастрофе ребенком на борту. Уточняется, что девочку доставят в больницу уже через 2,5 часа.

 

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