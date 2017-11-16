Осужденную за госизмену после SMS в Грузию выпустят через 10 дней

Суд сократил на два года наказание жительнице Сочи Инге Тутисани, осужденной за SMS о движении российских войск в Грузию.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в августе 2017 года президент РФ помиловал двух жительниц Сочи, приговоренных к тюремному заключению за сообщения о передвижении российской военной техники в период военного конфликта в Южной Осетии.

Как сообщает РИА «Новости», 16 ноября стало известно о смягчении приговора еще одной осужденной за госизмену из-за SMS в 2008 году. Уточняется, что Верховный суд сократил срок тюремного заключения жительнице Сочи Инге Тутисани, приговоренной к шести годам заключения.

По словам адвоката женщины, Титусани отбыла большую часть срока, поэтому уже через десять дней ее освободят.