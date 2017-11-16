Метеочувствительных москвичей предупредили о повышенной влажности

Синоптики предсказали облачную и влажную погоду с порывами ветра до 15 метров в секунду в Москве и столичном регионе.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва», в четверг, 16 ноября, в столице и Подмосковье ожидается облачная погода и небольшие осадки. При этом температура воздуха в Москве и регионе составит 5 градусов тепла. Местами возможны сильные порывы ветра — до 15 метров в секунду.

Синоптики также предупреждают москвичей с заболеваниями бронхов, легких, суставов и позвоночника о повышенной влажности воздуха, которая 16 ноября поднимется до 70%.