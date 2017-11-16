К 2019 году в Москве построят две наземные ветки метро за 20 млрд рублей

Сергей Собянин представил президенту проект «Московские центральные диаметры», который профинансируют РЖД и власти столицы.

Как сообщает газета «Ведомости», мэр столицы Сергей Собянин представил Владимиру Путину масштабный проект под названием «Московские центральные диаметры».

Проект подразумевает создание нескольких наземных линий метро, соединяющих основные московские железнодорожные направления.

Уточняется, что первые два диаметра собираются создать уже в 2018–2019 годах. Одна такая ветка (Московский центральный диаметр — 1, МЦД-1), соединяющая белорусское и савеловское направления, будет проложена от Лобни до Одинцова и обойдется в 8 млрд рублей. А МЦД-2 соединит Нахабино и Подольск и будет стоить властям порядка 12 млрд рублей.

По словам Собянина, обычное метро Лобня — Одинцово потребовало бы 250 млрд рублей, а центральные диаметры позволят значительно сократить ресурсы.

Всего планируется создать от 5 до 15 таких железнодорожных линий, затритив при этом порядка 40 млрд рублей. Расходы между собой собираются поделить столичные власти и РЖД.