Из тюрьмы в США госпитализировали Чарльза Мэнсона в тяжелом состоянии

Серийного убийцу Чарльза Мэнсона, приговоренного к пожизненному заключению, отправили в больницу из-за болезни желудка.

Как сообщает TMZ, 83-летнего серийного убийцу Чарльза Мэнсона уже отправляли в январе 2017 года на лечение из-за серьезного заболевания желудочно-кишечного тракта, после чего заключенный был вновь возвращен за решетку.

По данным издания, теперь проблемы Мэнсона вновь обострились: приговоренный к пожизенному заключению преступник был госпитализирован в тяжелом состоянии. Уточняется, что здоровье одного из самых известных серийных убийц в мире может уже не восстановиться.

В 1969 году Чарльз Мэнсон создал свою коммуну под названием «Семья», вместе с участниками которой организовал расправу над беременной женой известного режиссера Романа Поланского и четырьмя ее знакомыми. Кроме того, Мэнсона признали виновным и в других убийствах. Преступник вместе с сообщницами изначально были приговорены к смертной казни, но позднее им смягчили наказание.