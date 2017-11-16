Девочка под предлогом продажи хомяка грабила квартиры жителей Барнаула

Полиция в Барнауле пытается установить личность девочки, проникшей в две квартиры и похитившей оттуда ценные вещи.

Как передает РИА «Новости», в Алтайском крае девочка, представляясь разными именами, проникала в квартиры, отвлекала внимание хозяев и совершала ограбления, после чего передавала ворованное своей сообщнице — взрослой женщине.

Уточняется, что своих жертв предполагаемая преступница встречала на улице и предлагала им посмотреть своего хомяка.

«После этого она предлагает взять животное себе в качестве питомца и под этим предлогом она попадает в квартиры. В ходе знакомства поясняет, что обучается в одной из школ города Барнаула», — приводит агентство слова представителя ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным полиции, известно уже о двух случаях таких ограблений. В данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить личности девочки и женщины.