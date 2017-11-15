В ГД усомнились в возможности сделать SIM-карту аналогом паспорта

Депутат Госдумы Антон Горелкин прокомментировал предложение сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности.

Как сообщает газета «Известия», председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что нижняя палата парламента РФ в весеннюю сессию рассмотрит законопроект, позволяющий заменить паспорт гражданина РФ SIM-картой, которая станет полноценным идентификатором личности.

Предполагается, что в этом случае в стране будет создан специальный реестр SIM-карт. Чтобы не дать возможности воспользоваться данными реестра мошенникам, за ним будут жестко следить. По мнению депутата, такая инициатива существенно упростит жизнь граджан, которым не придется повсюду носить с собой паспорт.

Однако член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, комментируя данный законопроект, усомнился в целесообразности такого решения.

По его словам, технология SIM-карт уже устарела, их легко подделать, и ими часто пользуются несколько человек. Поэтому создать систему электронной идентификации личности на основе именно этих чипов едва ли возможно.

«В какой-то мере, там, где речь идет о не самых ответственных процедурах, идентификация по телефонному номеру применяется и сейчас: социальные сети, сайты, в том числе государственных служб. Однако для полноценного удостоверения личности это не годится, уровень защищенности не тот, и радикально его не повысить», — приводит слова Горелкина РИА «Новости».