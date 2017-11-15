У сигаретных пачек в России изменится дизайн

C 15 ноября дизайн сигаретных пачек изменится — теперь изображения будут наноситься на обе стороны упаковки.

Об этом сообщает ТАСС. Новые правила были установлены 15 мая 2016 года, но переходный период для внедрения технического регламента Таможенного союза закончился только 15 ноября 2017 года. С этого дня на пачках сигарет изображения, показывающие вред и последствия курения, будут представлены на обеих сторонах упаковки, а их размер должен быть не меньше 50% от общей площади поверхности пачки.

Также с этого момента запрещено размещать вкладыши внутри пачек, которые могут содержать рекламный и рекомендационный характер. Согласно новым правилам, теперь производителям табачной продукции нельзя наносить надписи или изображения, которые могут вызвать у покупателей ассоциации с полезными продуктами. Исключение сделали для ментола.