Игорь Сечин во второй раз проигнорировал суд над Алексеем Улюкаевым

Глава «Роснефти» Игорь Сечин продолжает игнорировать повестки в суд по делу над бывшим министром экономического развития.

По информации «Медузы», судья Лариса Семенова объявила, что повестка Сечину была отправлена тремя способами: почтой, факсом и на электронный адрес. Помимо Игоря Сечина, судебное заседание проигнорировали сотрудники ФСБ Калиниченко и Селютин, допросить которых требовала защита. По словам Семеновой, оба служащих находятся в двухмесячной командировке.

Адвокаты Алексея Улюкаева заявляли, что завершение судебного процесса планируется к концу 2017 года. Если прогноз юристов сбудется, то сотрудники ФСБ не успеют дать показания.

Напомним, что Игорь Сечин не в первый раз игнорирует судебные заседания по делу над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым. В пресс-службе «Роснефти» заявили, что глава корпорации не получал повесток.