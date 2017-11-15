Евгений Пригожин заявил, что не в курсе деятельности ЧВК Вагнера

Бизнесмен и ресторатор Евгений Пригожин отрицает, что имеет связь с частной военной компанией Вагнера.

Об этом РБК сообщил представитель Пригожина. По его словам, бизнесмен обеспокоен в связи с появлением сообщений о своей связи с ЧВК Вагнера: «Мы не в курсе деятельности упомянутой вами организации. Также Евгений Викторович просил передать, что крайне удивлен самим фактом существования данной компании и не имеет к ее деятельности никакого отношения».

Также Евгений Пригожин высказался на тему смены гендиректора холдинга «Конкорд менеджмент и консалтинг», который входит в группу компаний бизнесмена. Ранее Sobesednik.ru сообщал, что пост главы холдинга занял Дмитрий Уткин, являющийся полным тезкой командира ЧВК Вагнера. По словам Пригожина, Уткин является новым человеков в «Конкорде» и никогда не занимал руководящих постов в компаниях бизнесмена.