В ГД законодательно уравняют зарплаты и премии для мужчин и женщин

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей доработает законопроект о равных трудовых правах мужчин и женщин.

Как сообщает РИА «Новости», инициатива о гендерном равенстве, которая будет доработана ко второму чтению, коснется вопросов уравнения в трудовых правах мужчин и женщин, а также уравнения зарплат и премий.

По словам зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, в нижней палате парламента ожидают, что готовящийся законопроект вызовет широкое обсуждение в обществе.

«Выравнивать зарплаты, премии, убирать "стеклянный потолок" во многих профессиях для женщин и список запретных профессий убирать. Вот чем мы будем заниматься», — пояснила депутат.