Совфед пообещал решить проблемы семьи в проекте "Десятилетие детства"

Сенатор Зинаида Драгункина рассказала о том, что все обязательства государства перед семьей и детьми закреплены в бюджете.

Как сообщает «Парламентская газета», на Всероссийском форуме «Национальная стратегия действий в интересах детей: навстречу десятилетию детства» председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина рассказала об основных направлениях детской политики России в ближайшие годы.

По словам сенатора, здоровье, образование и соцзащита юных россиян останутся в приоритете государства вплоть до 2025 года, что подтверждается реализацией плана «Десятилетие детства», объявленного в России с 2018 года.

Драгункина также подчеркнула, что, несмотря на санкции, государство продолжит выполнять обязательства перед семьей, поскольку «нет ничего важнее детей».

«Исходим из того, и это обозначено в концепции бюджета на будущий год, что все социальные обязательства государства должны быть исполнены в полном объёме. Напомню слова Президента России Владимира Путина о том, что сохранение народонаселения, поддержка рождаемости является одним из важнейших приоритетов в работе Кремля», — приводит издание слова сенатора.