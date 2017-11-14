Почему священникам в России доверяют больше, чем полицейским

Социолог «Левада-центра» прокомментировала опрос о доверии граждан к представителям разных профессий.



Накануне Дня социолога, который отмечают 14 ноября, ВЦИОМ представил данные своего нового исследования. По уровню доверия социологи опережают политологов и журналистов, но россияне хотят, чтобы их дети работали чиновниками, к которым они испытывают минимум доверия.



Согласно исследованиям ВЦИОМ, средний балл доверия россиян к социологам по пятибалльной шкале составляет 3,3, к политологам – 3,25, к журналистам – 3,13. Не намного больше граждане доверяют полицейским – 3,12. У работников государственных органов и того меньше – 2,93. Куда больше доверяют россияне священнослужителям – 3,8.



– Обычно без всяких карточек-подсказок респонденты называют профессию медика, – сказала Sobesednik.ru Карина Пипия, социолог «Левада-центра». – Медики всегда лидируют в опросах по уровню доверия и уважения.



Но в карточки ВЦИОМа врачи не были включены. В том, что в лидеры выбились священнослужители, социолог «Левада-центра» не видит ничего странного: к церкви как к социальному институту тоже высокое доверие. Церковь входит в топ-3 вместе с армией и президентом. И в том, что россияне хотят, чтобы их дети работали не инженерами и учеными, а чиновниками и политиками, тоже нет ничего странного — это высокооплачиваемые профессии.