Определены победители конкурса "Лучший урок письма"

Почта России подвела итоги ежегодного XV всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма».



В этом году школьники прислали на конкурс около 90 000 писем. Победителями и лауреатами «Лучшего урока письма – 2017» стали почти 100 детей и 10 учителей, представившие на суд жюри свои методические разработки урока письма (список прилагается).



В Год экологии флагманскими темами конкурса стали номинации «Письмо в 2117 году: какой будет природа России через 100 лет», «Году экологии посвящается: что я делаю, чтобы сохранить природу России» и «У меня дома живет амурский тигр».



Абсолютным чемпионом по количеству писем стала номинация «Рецепты счастливой семьи», которая проводится оргкомитетом совместно с Фондом социально-культурных инициатив, который возглавляет С.В. Медведева.



В этом году «Лучший урок письма» отмечает 15-летний юбилей. Цель конкурса – возвращение в нашу жизнь культуры письма, воспитания бережного отношения к родному языку, обращение к истории своей семьи и страны. Организаторами конкурса выступают ФГУП «Почта России», МГУ имени М.В. Ломоносова, Союз писателей России, Профсоюз работников связи России и Учительская газета. За эти годы в конкурсе приняли участие более 1,5 млн человек.

Участники конкурса // фото: Почта России

За всю историю конкурса выпущено 14 книг под общим названием «С чего начинается Родина? Детские письма о главном». Их общий тираж составил 35 000 штук.

Авторами предисловий к библиотеке книг детским писем стали Президент России В.В.Путин, Министр обороны РФ С.К. Шойгу, Министр спорта РФ В.Л.Мутко, помощник Президента Российской Федерации, начальник Контрольного управления Президента Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Центра «Амурский тигр» К.А.Чуйченко, Государственный секретарь Союзного государства Г.А.Рапота, Мэр г. Москвы С.С.Собянин.



В предисловии к книге «Рецепты счастливой семьи», выпущенной в 2017 году, Президент Фонда социальной-культурных инициатив Светлана Медведева отметила: «Письма наших юных соотечественников наполнены детской мудростью, радостью, порой светлой печалью и надеждой – самыми искренними эмоциями, которые составляют жизнь каждого из нас».



Поздравляем победителей конкурса и желаем всем участникам нашего творческого соревнования ярких побед и счастливых писем.



Информационная справка



Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.



Ежегодно Почта России принимает более 2,5 млрд писем (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает порядка 194 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России составляет 3,5 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).