Синоптики пообещали москвичам теплый декабрь, который отсрочит зиму

В столичном Метеобюро рассказали, что вторая половина ноября обещает быть холодной, но в декабре москвичей ждет потепление.

Как сообщает РИА «Новости», главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что из-за относительно теплого декабря можно говорить о возможной отсрочке зимних морозов.

При этом она добавила, что вторая половина ноября будет холодной, а в ночные часы уже однозначно установится отрицательная температура. Однако снег, который может выпасть в последнюю декату осеннего месяца, не продержится до конца декабря.

«Что касается снега, если у нас ожидается понижение температуры в последней декаде ноября, то, скорее всего, будет и снег. Но установится снежный покров или нет — сказать сложно, и декабрь тоже обещает относительно теплую погоду. Поэтому говорить о морозах и о настоящей зиме пока что еще рано», — приводит агентство слова синоптика.