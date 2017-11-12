В Берлине задержали зоофила из Сирии

В берлинском зоопарке был арестован 23-летний уроженец Сирии за публичное изнасилование пони.

Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на немецкое издание Bild. Инцидент произошел в берлинском районе Кройцберг, где на территории детского зоопарка неизвестный молодой человек совершал насильственные действия сексуального характера в отношении пони.

Это отвратительное зрелище на камеру своего телефона сняла работница зоопарка. Поняв, что обнаружен, насильник попытался скрыться, однако был задержан полицией. Зоофилом оказался 23-летний молодой человек, приехавший в Германию из Сирии.