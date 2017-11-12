Работник питерского метро попытался войти в подземку с автоматом

Полицейские в петербуржском метро задержали сотрудника подземки, попытавшегося пройти на станцию с автоматом.

По информации «Фонтанки», инцидент произошел на станции «Проспект Просвещения». Сотрудники полиции заметили в вестибюле станции человека с подозрительной сумкой. Стражи порядка потребовали у гражданина предоставить содержимое сумки к осмотру, после чего нашли там автомат Калашникова со складным прикладом. Полицейские обнаружили расхождения в фактическом номере оружия и цифрами, указанных в документах.

Оружие было изъято и отправлено на экспертизу. Однако специалисты заключили, что огнестрельным этот автомат считать нельзя — он адаптирован для стрельбы холостыми патронами. Владельцем оружия был 26-летний сотрудник питерского метрополитена, который трудился в одном из депо города. На своей странице в социальных сетях он выкладывал фото с автоматом Калашникова и пулеметом Дегтярева. Сам задержанный назвал себя простым коллекционером.