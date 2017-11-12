Пранкеры попытались сорвать эфир BBC женскими стонами

В Лондоне группа пранкеров ворвалась в прямой эфир канала BBC, включив громкую запись женских стонов.

Об этом сообщает РИА «Новости». По их информации, эфир одного из шоу на канале BBC едва не сорвали пранкеры. Корреспондент Эмма Варди вышла в прямой эфир со студией из Вестминстера. В это время группа пранкеров, находившаяся неподалеку, использовав аппаратуру, включили громкую запись женских стонов из фильмов для взрослых. Репортер не обратила внимания на эту помеху и продолжила вести эфир. Ведущие в студии также сохраняли невозмутимость.

Ответственность за выходку взяла на себя группа пранкеров. Они проезжали мимо Вестминстера, заметили съемочную группу и решили пошутить над ними. Пранкеры охотно снимали себя на видео, демонстрируя аппаратуру в своей машине, что говорит о неслучайности этой акции.