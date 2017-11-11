Житель Ижевска рассказал, как он устроил взрыв из-за "голосов"

Задержанный житель Ижевска Александр Копытов объяснил, зачем он взорвал подъезд дома.

Как ранее писал Sobesednik.ru, в Госдуме предложили запретить использовать бытовой газ после трагедии в Ижевске, где 9 ноября на улице Удмуртская обрушился угловой подъезд 9-этажного дома. В результате ЧП погибли семь человек.

Источник «Интерфакса» сообщил, что задержанный по подозрению в убийстве Александр Копытов умышленно отсоединил шланг газовой плиты от сети газораспределителя, чтобы убить соседей. После этого он покинул свою квартиру.

Копытов заявил на допросе, что до него доносились голоса соседей, «которые позорили его»: «Подозреваемый считал, что услышав шипение идущего газа, голоса соседей смолкали».

Следователи сомневаются в адекватности подозреваемого. В ближайшее время он пройдёт судебно-психиатрическую экспертизу.