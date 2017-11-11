В Сирии опровергли слухи об атаке смертника на военных из РФ

Представитель российской авиабазы Хмеймим в Сирии опроверг информацию о нападении террористов на военных.

«Никаких "нападений" на российских военнослужащих или транспортные автоколонны в провинции Латакия не было. Авиабаза Хмеймим функционирует в обычном режиме», — цитирует ТАСС представителя авиабазы.

Ранее иностранные и российские СМИ сообщили о том, что в колонну военных автомобилей РФ, которая двигалась в сторону Бустан-эль-Баша недалеко от авиабазы в Хмеймиме, врезалась машина смертника, начинённая взрывчаткой.

Террористы даже опубликовали фотографии, на которых изображены грузовики и бронетранспортёры, а также момент взрыва. Однако в сирийских силах безопасности предположили, что фотографии могут быть «сфабрикованными» и «вырванными из контекста», передаёт РБК.