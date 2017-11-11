Экс-хозяина "Черкизона" обвинили в убийствах и объявили в розыск

Бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова обвинили в организации двух убийств и заочно арестовали.

«Незаконное решение о его аресте было принято 30 октября. Оно уже обжаловано в Мосгорсуде. Апелляционное рассмотрение жалобы назначено на 15 ноября», — рассказала «Интерфаксу» адвокат бизнесмена Марина Русакова.

Агентство уточняет, что экс-хозяина «Черкизона» обвиняют в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия. Исмаилова объявили в международный розыск.

В сентябре у Тельмана Исмаилова прошли обыски по делу об убийстве предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брилева. По данным СМИ, Исмаилова заподозрили в причастности к деятельности группировки, на счету которой восемь заказных убийств.