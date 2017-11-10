Жители обрушившегося дома в Ижевске получат от властей по 10 тысяч

В Ижевске жители обрушившегося из-за взрыва газа дома получат единовременную выплату.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что из-за взрыва бытового газа в доме в Ижевске погибли шесть человек.

В пятницу, 10 ноября, глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о том, что жителям обрушившегося дома выплатят 10 тысяч рублей, передает РИА «Новости».

«Сейчас происходит единовременная выплата — 10 тысяч — пострадавшим из пятого подъезда. Принято решение оказать такую помощь жителям шестого подъезда», — сказал Бречалов.

При этом он добавил, что в случае, если кому-то из жителей понадобится дополнительная помощь, этот вопрос будет решаться «в индивидуальном порядке».