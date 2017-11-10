В ГД внесут закон о запрете бытового газа после взрыва в Ижевске

Фракция эсеров в Думе внесет на рассмотрение законопроект о полном переходе с бытового газа на электричество после ЧП в Удмуртии.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что жителям дома в Ижевске, где погибли шесть человек из-за взрыва бытового газа, выплатят по 10 тысяч рублей.

Как передает РИА «Новости», после ЧП с обрушившимся в Удмуртии домом депутаты из фракции «Справедливой России» решили внести в Госдуму законопроект о запрете бытового газа в жилых домах.

«У нас есть законопроект на эту тему, и мы будем его вносить и будем настаивать, чтобы в ближайшее время была принята программа об отказе от использования бытового газа и переходе на электричество в жилых домах», — приводит агентство слова зампреда фракции эсеров Михаила Емельянова.

По словам депутата, газ — это «вчерашний день», и его можно заменить чем-то намного более безопасным и технологичным.

Кроме того, представители Госдумы выразили соболезнования родным погибших во время обрушения девяти этажей жилого дома в Ижевске.