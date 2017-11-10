В ГД предложили бесплатно устанавливать счетчики на газ, свет и воду

Комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономической политике хотят обязать поставщиков бесплатно ставить гражданам счетчики.

Как сообщает газета «Известия», члены комитетов Госдумы по природным ресурсам и экономической политике предложили снять с граждан обязанность платить за установку счетчиков на газ, свет и воду. По словам депутатов, теперь эту роль должны будут взять на себя сами поставщики.

Отмечается, что сейчас приборов учета не имеют порядка 30% жильцов. Им приходится платить за услуги по повышенному тарифу.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», — приводит издание текст пояснительной записки.

По данным газеты, законопроект уже поддержали Минэнерго и Минстрой, а его рассмотрение в Госдуме намечено на ноябрь.