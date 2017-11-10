Росгвардия заселится в студенческие общежития на время ЧМ-2018

Российских студентов могут выселить из общежитий на время чемпионата мира по футболу.

Как сообщает в пятницу, 10 ноября, «Коммерсантъ», места российских студентов в общежития могут занять сотрудники Росгвардии на время проведения чемпионата мира по футболу. По данным газеты, крупнейшие вузы Нижнего Новгорода, Самары и Екатеринбурга начали менять расписание сессии, чтобы студенты успели выехать до начала чемпионата. Отмечается, что вузы делают это по рекомендации Минобрнауки и оргкомитета ЧМ «Россия-2018».

В Минобрнауки изданию рассказали, что разработали рекомендации по корректировке учебных графиков по поручению правительства, чтобы реализовать комфортные условия учебного процесса во время ЧМ и соблюсти права студентов. Там отметили, что «ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников <...> за счет средств территориальных органов МВД».

Сотрудник пресс-службы оргкомитета «Россия-2018» в разговоре с газетой подчеркнул, что меры по реализации безопасности утверждаются ведомствами и «подобного рода директив о размещении кого бы то ни было и не могло быть».

В Росгвардии оперативно ответить на запрос издания не смогли.