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После игры с Аргентиной в метро Москвы увеличат число поездов в 1,5 раза

Общество

После матча Россия — Аргентина на стадионе «Лужники» 11 ноября на «красной ветке» метро вырастет число поездов.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного метро, для удобства футбольных болельщиков после матча Россия — Аргентина, который пройдет на стадионе «Лужники» 11 ноября, будет увеличено количество поездов в московской подземке.

Так, их число на Сокольнической линии после игры двух сборных вырастет в 1,5 раза.

Кроме того, для профилактики правонарушений на станциях также увеличат число сотрудников Службы безопасности метрополитена.

 

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