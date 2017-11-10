Полковник Захарченко мог заработать за день более 23 млн рублей

10 ноября суд начал рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии в доход государства имущества полковника Захарченко.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что руководителей полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве, уволили из МВД.

Как сообщает РИА «Новости», в Никулинском суде прокурор заявил о том, что Захарченко за один трудовой день «мог извлечь» доход более чем в 23 миллиона рублей.

«В ГУЭБиПК при нем обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и 5 тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень», — цитирует агентство представителя ведомства.

Отмечается, что эта сумма в двое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет (12 миллионов рублей).

«При этом Захарченко утверждает, что средства были накоплены с заработной платы», — подчеркнул прокурор.

В случае, если суд удовлетворит иск Генпрокуратуры о передаче имущества Захарченко в доход государства, то часть активов полковника будет продана на аукционе, а часть останется за Росимуществом.