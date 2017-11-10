Минтруд назвал Ингушетию регионом с самой высокой безработицей

Министерство труда и социальной защиты России назвало регионы с самым высоким и самым низким уровнями безработицы.

Как сообщает RT со ссылкой на данные Минтруда, регионами с наибольшим уровнем безработицы стали Ингушетия (10,3%), Чечня (9,2%) и Тува (3,3%).

Меньше же всего безработных оказалось в Севастополе: здесь показатель достиг лишь 0,2%.

«За ним следуют Санкт-Петербург (0,3%), Москва (0,4%), Крым (0,4%), Ленинградская, Липецкая и Нижегородская области (по 0,4%), Ханты-Мансийский округ (также 0,4%)», — говорится в материалах ведомства.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что общая численность безработных граждан за год сократилась более чем на 100 тысяч человек.