Мать и сестра Захарченко утверждают, что им "подкинули" миллионы

Прокурор рассказал, как мать и сестра полковника Дмитрия Захарченко объяснили найденные у них миллионы.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что подозреваемый во взяточничестве полковник МВД Дмитрий Захарченко мог получить в день более 23 миллионов рублей.

В пятницу, 10 ноября, Никулинский суд Москвы начал рассмотрение иска Генпрокуратуры об обращении имущества Захарченко в доход государства. Во время слушания прокурор Сергей Бочкарев рассказал, что мать и сестра полковника утверждают, что им подбросили деньги, передает «Интерфакс».

«В квартире у сестры Захарченко были найдены более $120 миллионов. Сейчас они (мать и сестра Захарченко — прим. Sobesednik.ru) заявляют, что им их подкинули», — сказал Бочкарев.

Напомним, при обыске в квартире у матери Захарченко был найден склад с деньгами.