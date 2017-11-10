Бывшего главбуха магаданского ОФМС приговорили к условному сроку

За хищение 15 миллионов рублей экс-главбуха магаданского ОФМС приговорили к трем годам условно.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу магаданской областной прокуратуры. В сообщении говорится об установленных фактах хищения осужденной денежных средств в размере 15 миллионов рублей: «Суд города Магадана признал бывшего главного бухгалтера ОФМС России по Магаданской области виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)».

Прокуратура отметила, что осужденная сотрудничала со следствием. Принимая этот факт во внимание, суд назначил бухгалтеру наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с аналогичным испытательным сроком. Также был назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.