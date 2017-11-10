47% россиян увидели положительное влияние РПЦ на ситуацию внутри РФ

Опрос показал, что больше половины россиян доверяют Русской православной церкви и патриарху Кириллу.

Как сообщает РИА «Новости», фонд «Общественное мнение» провел опрос среди граждан РФ, который показал, что 64% россиян доверяют РПЦ и лишь 19% относятся к деятельности Церкви скептически. Самому патриарху доверяют 51% граждан, а 21% опрошенных сообщил об обратном.

Кроме того, 47% респондентов считают, что в настоящее время РПЦ положительно влияет на общественную жизнь страны, 21% опрошенных не увидели признаков вмешательства Церкви во внутренние дела России, а 10% заявили об отрицательном влиянии духовенства на общественную жизнь.

При этом более трети россиян (35%) уверены, что РПЦ вмешивается в те сферы общественной жизни, в которые вмешиваться не должна.