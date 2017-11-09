Въехавшего в автобус с 38 детьми под Ярославлем водителя фуры задержали

После аварии в Ярославской области, в которой пострадали 16 человек и один погиб, возбудили два уголовных дела.

Как сообщает РИА «Новости», после столкновения грузовика и экскурсионного автобуса в Ярославской области возбудили уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Само ДТП произошло вечером 8 октября на 188-м километре федеральной автодороги М-8 «Холмогоры» около населенного пункта Деболовское: экскурсионный автобус, в котором находились 44 человека, в том числе 38 детей, совершал тур по Золотому кольцу, когда в него врезался грузовик.

В результате аварии пострадали 15 детей, их преподаватель и водитель автобуса, который позже скончался в больнице.

Водитель грузовика, который, по предварительным данным, не пропустил автобус, был задержан.