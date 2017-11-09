В Химках сожгли 25 тонн горчицы, зараженной карантинной повиликой

Россельхознадзор уничтожил 25 тонн зараженной горчицы из Курской области в подмосковных Химках.

Как сообщает ресурс «Москва», на предприятии ООО «Гарден Ритейл Сервис» в Химках была обнаружена партия зараженной горчицы, в которой присутствовала карантинная повилика.

Уточняется, что в связи с этим Россельхознадзор предписал уничтожить 25 тонн зараженных семян.

«В конце октября 2017 г., в присутствии представителя управления, засоренная карантинным сорняком партия семян горчицы белой была уничтожена путем сжигания в печи на территории ООО "Гарден Ритейл Сервис" (цех № 9) в городе Химки», — приводит ресурс сообщение ведомства.