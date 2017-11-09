В ГД назвали вбросом информацию о платной регистрации домашних животных

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Панов опроверг появившуюся в СМИ информацию о введении налога на животных.

Ранее Sobesednik.ru писал, что депутат Владимир Панов рассказал о планах Госдумы ввести платную регистрацию и налог на домашних питомцев.

Как сообщает РИА «Новости», теперь в Госдуме опровергли данные слухи, назвав их спекуляциями и недоразумением.

«По поводу вбросов (информационных) — не совсем комфортная ситуация. Когда начали говорить о каком-то налоге на животных, который якобы уже внесен в Госдуме, это либо была чья-то осознанная акция, либо же какое-то недоразумение», — приводит издание слова первого зампреда комитета Госдумы по экологии Владимира Панова.

По словам депутата, слова, которые были сказаны в Госдуме еще в 2015 году, СМИ переработали и выдали за новую реплику.

Кроме того, Владимир Панов также отверг информацию о планах по какой-либо платной регистрации животных.