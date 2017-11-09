СМИ отметили неопытность Кадырова, возглавившего полицию Грозного

Хасмагомед Кадыров, родственник главы Чечни Рамзана Кадырова, возглавил полицию Грозного.

«Грозный-информ» сообщает, что глава МВД по Чечне Руслан Алханов представил нового начальника личному составу УМВД РФ по Грозному и поздравил Хасмагомеда Кадырова с назначением.

Алханов напомнил, что Кадыров раньше работал помощником главы республики Рамзана Кадырова и начальником управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чечне. По его словам, новый руководитель грозненской полиции «хорошо знает все требования главы республики».

Как сказал Алханов, бывшего начальника полиции Грозного Абушайха Висмурадова переведут на новую должность. Причина перевода не объясняется.

Как пишут СМИ, Хасмагомеда Кадырова нельзя назвать опытным сотрудником МВД. Он стал помощником Рамзана Кадырова в январе 2017 года, а отвечать за борьбу с наркотиками начал 30 сентября. Глава Чечни тогда написал в своём Instagram, что он положительно воспринял назначение своего «дорогого младшего БРАТА» на эту должность: «За многие годы работы в команде Первого Президента ЧР, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова, Хасмагомед зарекомендовал себя как профессионал, которому можно доверить самый ответственный участок работы».