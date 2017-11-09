Родные жертв авикатастрофы под Ростовом требуют у фирмы FlyDubai $10 млн

Родные погибших при крушении Boeing 738 рядом с Ростовом-на-Дону обратились в суд ОАЭ с иском о компенсации за ошибку пилота.

Как сообщает «Интерфакс», родственники жертв авиакатастрофы требуют у авиакомпании FlyDubai $10 млн в качестве компенсации.

По информации агентства, эта выплата является обязательной, поскольку выводы Межгосударственного авиационного комитета свидетельствуют о том, что причиной аварии может быть ошибка пилота, который при заходе на посадку потерял ориентировку в пространстве и направил самолет вниз, вместо того чтобы набирать высоту.

Напомним, крушение Boeing 738 произошло в аэропорту Ростова-на-Дону 19 марта 2016 года, в результате чего погибли все находившиеся на борту 62 человека, в том числе 45 граждан России.