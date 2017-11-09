МЧС предупредило водителей Москвы об ухудшении видимости из-за тумана

Спасатели рассказали о сильном тумане, который опустится на столицу и ТиНАО до утра 10 ноября.

Ранее Sobesednik.ru писал, что из-за усиления ветра в Москве и Подмосковье 10 ноября синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности.

Как сообщает пресс-служба столичного главка МЧС, сильный туман с ухудшением видимости опустится на столицу вечером 9 ноября и продержится до утра пятницы.

В связи с ухудшением видимости до 200–500 метров спасатели предлагают водителям Москвы и ТиНАО увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств.