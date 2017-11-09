Дума предложила потратить несколько миллионов на изучение ГМО

Проект бюджета на 2018-2020 годы предложили увеличить на 30 миллионов рублей.

Как пишет «Парламентская газета», сейчас в бюджете на фундаментальные исследования заложено 90 миллионов рублей.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов призвал увеличить эту сумму на 30 миллионов. Часть этих денег предлагается потратить на исследование генетически модифицированных организмов (ГМО).

«Запланированных денег явно недостаточно на научные исследования в области ГМО, на строительство лабораторий, оплату труда специалистов и обработки конечной информации об итоговой пользе или вреде от ГМО, — сказал Черкасов. — В каждой из подпрограмм, на мой взгляд, не хватает финансирования для их успешной реализации».

Напомним, в 2016 году президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий выращивать и разводить в РФ генно-модифицированные организмы.