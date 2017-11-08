Светлая память. Андрей Клиновой и роковая цифра 44

7 ноября ушел из жизни наш коллега Андрей Клиновой, заместитель исполнительного директора, руководитель службы распространения ИД «Собеседник». Ему было всего 44 года.

В ИД «Собеседник» Андрей проработал треть своей короткой жизни – 15 лет. Он был профессионалом с большой буквы. Пользовался абсолютным доверием коллектива и вызывал уважение партнеров.

Каждому из нас Андрей стал по-настоящему близок. Он был уникальным примером того, когда коллега становится еще и прекрасным, надежным другом. Обаятельный, приветливый, позитивный, с юмором, он, словно магнитом, притягивал людей, которые по своим обязанностям, казалось бы, должны мало пересекаться с ним по службе. Андрей – это не про формальности. Андрей – это про человечность, про отзывчивость, про тепло, про добро. Он жил для людей.

Андрей был душой компании. Дверь его кабинета всегда была открыта. Для всего находил время: совещаний, личных разговоров, вечерних застолий. Каждого выслушивал, каждому сочувствовал, каждого подбадривал, каждому давал совет. До последнего оставался мужественным человеком. Мы знали о его болезни, но верили: справится. Мы все желали, чтобы он победил. Он ведь и сам часто повторял: «Не переживайте! Все будет хорошо!»

Ты прав, Андрей: все обязательно будет хорошо. Но без тебя уже как-то по-другому.

У Андрея остались родители, жена и сын. И все сотрудники «Собеседника», для которых он был и навсегда останется близким человеком.